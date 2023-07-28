替客人打未經註冊「美容針」　中區美容院4負責人員工同被捕

澳門有美容院非法為客人提供「美容針」注射服務。當地執法部門今日(28日)交代，一間位於中區的美容院，涉嫌非法為客人提供以上服務，部門經查後拘捕兩名負責人及兩名內地勞工，檢獲有關針劑及藥品，經查目前至少有20名女客人曾接受注射。

當局於本年2月23日接獲衞生部門通報，指懷疑中區某美容院非法為客人提供美白針、水光針、能量針等針劑注射服務，其經營模式為每當有客人需要注射服務，上述涉嫌人會從家中攜帶有關針藥到美容院使用。至昨日(27日)，執法人員到美容院進行調查及搜索，結果在美容院內搜獲大量針筒注射器及小量的麻醉物品，拘捕上述4人。另經檢查後，發現有關針劑沒有在澳門註冊，未獲批准在本澳使用。

被捕4人均為女性，兩名本地負責人分別姓梁、34歲；姓楊、32歲。兩名內地勞工分別姓吳、23歲；姓梁、31歲。經對上述4人進行查問，兩名股東承認透過網購方式購買藥劑入澳，為客人提供服務。涉案美容院於2021年營運，去年初起為客人提供非法美容針劑注射套餐，每次收費1,500至6,000澳門元，每月獲得不法收益約4,000澳門元。目前4人涉嫌觸犯職務之僭越罪，案件送交檢察院偵辦。