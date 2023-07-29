車Cam直擊 : 交警鐵馬尖沙咀切線掉頭　遭的士撞倒

尖沙咀昨日(28日)有警察電單車與的士相撞交通意外，有車Cam拍下意外一刻，現場在九龍公園徑與中間道交界，下午接近3時，一輛警察電單車亮起車尾閃燈，沿九龍公園徑往梳士巴利道方向行駛，警察電單車當時行駛只准直去的行車線，惟警員突然切線右轉掉頭，警員疑未有留意交通情況，遭快線行駛的一輛的士撞倒，交警人仰車翻倒臥路中，其後自行站起，幸意外中無人受傷，片段亦告完結。

據了解，意外發生前半小時，現場發生一宗交通意外，一輛輕型貨車及的士發生相撞，事件中有3人不適受傷送院。

近年涉及警車車禍不時發生，出事率之高，若以「道路炸彈」形容也實不為過。今年5月24日，一名便衣男警員駕駛警察私家車，載同一名女同袍在執行職務期間沿大埔逸雅里西行，當駛至豐運路交界，該輛警車右轉入豐運路時逆線行駛，並撞到一名正在過路的姓歐(56歲)女子。該名女子下盆受傷，清醒送院治理。該名涉案警員已被暫停所有駕駛職務。

5月10日下午近3時，一輛警方七人車沿大嶼山翔東路往荃灣方向行駛，至近大蠔濾水廠對開，一輛七人車從左邊一地盤駛出擬右轉入翔東路，雙方司機懷疑收掣不及，兩車碰撞後地盤七人車向左翻側。3名便衣人員受傷，地盤七人車則姓吳(25歲)司機眼角受傷。

4月20日早上8時55分，一輛私家車駛至尖沙咀柯士甸道及漆咸道南交界燈位前，因應燈號收慢車速，未料尾隨一輛屬於警方的私家車懷疑收掣不及，兩車首尾相撞。事件中無人受傷，消息指，後方私家車為一輛CID警車，意外原因有待調查。