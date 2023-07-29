東方日報A1：律政司又輸一仗　黑暴歌任點唱

有關反修例歌曲《願榮光歸香港》近年於各個不同平台傳播，律政司司長於上月入稟高等法院申請禁制令，禁止有意傳播該歌的公眾人士繼續在網上或任何平台傳播，以作出危害國家安全行為。案件早前開庭處理有關禁制令之事宜，法官陳健強在聽取申請方等陳詞後，昨日頒布裁決，拒絕批出禁制令，律政司又輸一仗。法官於判詞指相關的發布行為屬現存司法制度下可懲處的刑事行為，且不信納頒發禁制令會有真正作用，在強制執行本禁制令時會與如《港區國安法》的相關刑事法律有衝突，因此拒絕批出禁制令。港府回應指已要求律政司積極研究跟進工作。

原告是律政司司長，其要求法庭先頒發非正審禁制令，禁制被告在意圖煽動他人干犯分裂國家罪，以及在能構成上述煽動的情況下；或在具煽動意圖下，以任何方式廣播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製有關歌曲，不論是其曲調或歌詞或曲詞 （包括有關歌曲的改編本等），尤其是主張把香港從中華人民共和國分離出去。原告亦禁制被告以任何形式發布該歌曲，意圖侮辱國歌，致令其相當可能被誤會為對香港特別行政區而言屬國歌；或使人聯想到香港特別行政區是獨立國家並擁其國歌。原告亦要求禁止被告協助、促使、教唆或故意授權他人參與相關行為。

法官於判詞指，申請方的目的是要禁制有人使用《願榮光歸香港》來作出危害國家安全的行為，禁制令亦非要全面禁制該歌曲，但其範圍是希望可針對整個世界，且適用於身處香港的所有人。判詞指法庭是有責任按照《港區國安法》規定，有效防範、制止和懲治危害國家安全行為的活動，但同時法庭亦有責任保障人權，當中包括言論自由。判詞指本申請是要求法庭行使特殊權力，批出禁制令，並以協助刑事法律，考慮到禁制令會對無辜第三方造成影響，法庭只會在深思熟慮下行事。

據判詞透露，行政長官於今年7月11日已發出書面證明書，指上述被要求禁制的4類行為，是涉及國家安全行為。判詞指經謹慎衡量後，認為要禁制的行為屬現行司法制度下可作懲處的刑事行為。法官指已違法者不會因額外的禁制令而卻步，亦不信納現時頒布禁制令會有真正功用，並認同教育應更為有效，而且強制執行禁制令亦會與相關的刑事法律互有衝突。

法庭認同考慮本申請時，須顧及言論自由的權利，尤其批出禁制令可能會產生「寒蟬效應」，令動機清白的人士或會因害怕禁制令帶來的嚴重後果，即使屬正當使用歌曲亦選擇不再繼續。不過法官認同，若非現時禁令與刑事法律有衝突等問題，基於國家安全的根本重要性，即使有寒蟬效應仍應批出禁制令。

港府就裁決作回應指，維護國家安全是整個特區的安全，國歌涉及國家尊嚴，不容許被貶損，特區政府有責任有效防範制止危害國安活動，已經要求律政司積極研究跟進工作，強調要有效防止、禁止、懲治危害國家安全的行動和行為。

案件編號：HCA 855/2023

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