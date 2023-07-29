最快11月推慢性病計劃逾3000醫生參與　當局籲45歲以上港人篩查

醫務衞生局副局長李夏茵今日(29日)在電台節目指，推出慢性疾病共同治理先導計劃，推廣基層醫療，鼓勵45歲或以上市民參與計劃，到地區康健中心進行篩查，找出潛在糖尿病及高血壓患者，再轉介到私家醫院接受治療，她指相關群組人口達380萬，估計當中大約200萬人暫時未知自己是否有高血壓和糖尿病，當局以他們為目標，希望11月推出計劃。

她指，截至6月約有3100醫生加入家庭醫生名冊，形容反應正面，相信參與計劃的醫生足夠，並會視乎先導計劃推行成效，考慮擴展至其他慢性疾病，如肝炎。政府將會提供資助，預計篩查費用約120港元，治療階段會由醫生定價，建議收取病人150港元診金，另由政府提供約160港元資助，另加藥物資助，認為費用合理。

另外，政府計劃擴大精神病患者岀院安排的「有條件釋放」機制範圍，她表示，精神病患者在醫院接受治療後，在「有條件釋放」的機制下得到配套支援，更容易重回社區，否則醫護可能採用較安全做法，令病人留院時間更長，有關機制範圍需經修例，料需時1至2年。她又指，醫管局會訂立臨床指引，為合適病人處方較新和副作用較少的藥物，改用藥效更長的注射藥物，並透過抽血及驗尿檢查精神病患者有無按時服藥。