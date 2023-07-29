紅隧「易通行」每日車流量增2千架次　西隧下月6日實施

紅隧實施「易通行」不停車繳費服務約一周，運輸署署長羅淑佩今日(29日)在電台節目表示，紅隧每日流量由10萬零5千架次增至10萬零7千架次，反映「易通行」大致運作暢順，除極繁忙時間外，紅隧在其他時間變得稍為鬆動。她又指，過往紅隧入隧道時，要分秒必爭切線，易通行實施後切線更加容易和順暢，入隧道前毋須停車或慢駛，整體車速估計由原來的每小時10至15公里，加快至20至30公里。

當局已公布餘下兩條過海隧道、西隧及東隧分別於下月6日和27日的清晨5時起實施「易通行」，羅表示，當局可準備下一階段，亦即香港仔及大老山隧道實施「易通行」，並再實施不同時段不同收費。她表示，在落實不同時段不同收費前，三條過海隧道會先推行「633」收費，即私家車行西隧減至60港元、紅隧和東隧增至30港元。

對於有駕駛人士及的士司機使用易通行付隧道費遇到問題，她指，篩查時發現約380輛的士使用易通行的準繩度較低，部門主動聯絡車主後，只得8輛的士找署方檢查，指政府願意為司機跟進，但司機反應冷淡。她呼籲的士司機要將車輛貼貼好，減少誤差，又指過往當局發現有司機錯誤將另一輛車的司機卡連接，以致「收錯錢」，認為不少錯誤涉及人為因素。當局提供的應用程式，讓司機透過程式繳交隧道費，現時約有3,000人下載，鼓勵司機與時並進。