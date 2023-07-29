「鐵路加物業」經驗擴至東南亞　港鐵聯馬來西亞捷運共建新社區

港鐵公司近年積極將「鐵路加物業」綜合發展模式推廣至不同國家。運輸及物流局局長林世雄今日（29日）撰寫網誌表示，見證了港鐵與馬來西亞捷運公司MRT Corp簽訂合作備忘錄，合作在馬來西亞的「武吉查加爾捷運站」（Bukit Chagar Rapid Transit Station）毗鄰土地創建一個結集鐵路、住宅及商業元素的新社區。林認為這份備忘錄有助香港和馬來西亞兩地建立更緊密的合作夥伴關係，並將香港的「鐵路加物業」綜合發展模式的成功經驗帶到東盟國家，以至全球各地城市。

林世雄表示，港鐵除了在本港營運鐵路服務外，亦一直透過與不同平台合作，積極對外輸出香港的鐵路專業技能和知識，包括參與營運北京、深圳、杭州、澳門、英國（倫敦伊利沙伯綫和西南部鐵路）、瑞典（斯德哥爾摩），及澳洲（悉尼和墨爾本）的鐵路。他認為今次與馬來西亞捷運公司的合作，相信有助進一步提升香港成為全球交通運輸專業服務中心的地位。

林期望，是次合作能借助港鐵多年來發展鐵路及沿線物業的經驗和心得，推動馬來西亞地區建設可持續的鐵路及社區，並促進當地社會經濟發展。