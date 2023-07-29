沙田3男1女涉詐騙案被捕　年齡最細僅16歲

過去兩天，沙田區執法人員接連搗破一宗電話騙案及一宗跨境騙案，共拘捕3男1女，年齡介乎16至25歲。其中電話騙案受害人為一名65歲男子，他於7月27日報案，稱自己收到騙徒來電，對方聲稱其兒子被捕，急需10萬港元保釋金。

事主信以為真，根據騙徒要求於住所附近將騙款交予一名男子。隨後，事主再收到騙徒來電，要求他再給予15萬港元保釋金。事主向兒子查證後，懷疑受騙，遂報案求助。執法人員接報後迅速到場，並於現場埋伏，成功以涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產」拘捕一名16歲本地少年。行動中，人員檢獲兩部手提電話，懷疑與案有關。

另外，執法部門於昨日(28日)接獲沙田正街一商戶報案，指有顧客懷疑使用他人的提款卡消費。人員迅速到場，並於現場埋伏，其後成功截獲兩名分別21及23歲本地男子，以及一名25歲本地女子，並於其中一名男子身上，搜獲一張不屬於他的內地銀行提款卡，以及部分已購買的貨品。

經初步調查，人員相信該內地銀行帳戶牽涉一宗於境外發生的詐騙案，帳戶內的存款相信為犯罪得益。人員以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱串謀「洗黑錢」）罪名拘捕該3名男女。上述兩宗案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。