私家車阿叔鬧巴士車長　「唔上車」企門前狂爆粗

巴士站爭路時有發生，最令人記憶猶新的當屬2015年，一名的士司機登上巴士理論，誰知被巴士司機直接閂門車走，該的哥最後淆底求饒。而鰂魚涌昨日(28日)則發生同類事件，不過今次鬧巴士車長的私家車阿叔相當醒目，疑知道登上巴士會被閂門車走，故站在車門前鏗鏘有力地表明「我唔上車，我淨係X你老母」，霸氣之餘亦頗有腦，沒有被怒火沖昏頭腦。

事緣網上昨晚深夜11時57分，有網民在社交平台Facebook群組「車cam L（香港群組）」發貼並上載一段片段，並表示事發於昨晚10時30分的鰂魚涌惠安苑巴士站，一輛私家車「停喺巴士站阻住722埋站，之後私家車落咗個阿叔…」，更特別標註「好有中氣」及「難為巴士車長」等。

從片中所見，該名私家車阿叔身穿黑間白T恤、灰格仔短褲，揹着黑色斜孭袋、下着黑色波鞋，相當瀟灑。只觀阿叔在巴士門前活用「震撼聲」問候車長家母，更配合「手指指」的動作，展現一身怒火，頗有一鼓作氣之威勢。阿叔在頭兩次「X你老母」後原打算轉身離去，不過疑未消心頭火，回身表明「我唔上車」並兩度爆粗，不過疑中氣有所削弱，最後一句出現口窒，「我X緊你...我淨係X你老母」，其後才偃旗息鼓。

貼文隨後引來大量留言，當中有人表示「巴士佬想學九記(九巴)嘅師兄咁，氹個老鬼上車跟住閂門開車走」，令不少留言回帶2015年「霸氣盡失」的哥對話，不過亦有人指出「(私家車阿叔)醒喎唔X上車X」。