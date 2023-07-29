政Whats噏：議員考察廣州器官移植中心 並即場登記成為捐獻者

立法會衞生事務委員會主席張宇人聯同議員陳永光、邵家輝等一行人今日（29日）到位廣州國家衞生健康委員會人體組織器官移植與醫療大數據中心進行考察，期間參觀咗中國器官捐獻與移植發展博物館、7x24小時中國人體器官分配與共享計算機系統呼叫協調中心等地方和設施，仲即場登記成為中國人體器官捐獻志願者，期望傳遞生命，永續大愛。

張宇人指，考察嘅契機由一宗醫療個案引起，月前本港一名四個月大嘅女嬰因擴張性心肌病變出現心衰竭，喺中港兩地跨部門協調下，成功將一名內地腦死亡嘅幼兒患者無私捐獻嘅心臟極速運港，為垂死嘅女嬰進行心臟移植手術，救活一條小生命。張話兩地合作有助拯救更多生命，希望藉住此行就香港與內地開展器官移植合作，探討有關法律政策框架及技術程序細節。

喺事件中能快速搵到適配器官有賴於「中國人體器官分配與共享計算機系統」(COTRS)嘅幫手，喺全國範圍內確認該器官於內地並無其他合適嘅受贈者後，於極短時間內完成審批。

而身兼中醫師嘅議員陳永光及議員邵家輝以身作則，率先登記成為中國人體器官捐獻志願者。陳希望香港市民都能積極登記，支持器官捐贈，又希望港府能夠更加積極地與內地進行商討，爭取盡早建立內地與香港恆常器官移植協作機制，以更好善用捐贈器官，讓更多輪候器官移植的病人獲得重生機會。邵同樣認為內地器官移植有唔少值得借鏡嘅地方，可以研究探討兩地如何合作，建立完善嘅互助機制。