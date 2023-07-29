再多3男確診猴痘　均曾在香港有高風險接觸

本港再多3宗猴痘個案！衞生署衞生防護中心今日(29日)表示，3名患者年齡介乎25歲及41歲，均曾在香港有高風險接觸，當中1人潛伏期曾到訪深圳，他們仍然留院，現時情況穩定。當局暫未發現3宗新增個案有流行病學關連，亦無發現與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。個案將通報世界衞生組織及內地有關當局。

首宗個案涉及1名過往健康良好的25歲男病人。他於本周一(24日)開始出現喉嚨痛、口腔潰瘍及皮疹，並於昨日(28日)到瑪嘉烈醫院求診。初步調查顯示，他於潛伏期內曾到訪深圳，而根據病人提供的資料，他於潛伏期內只曾在香港有高風險接觸。

第二宗個案同樣涉及1名過往健康良好的25歲男病人。他於本周日(23日)開始出現淋巴結腫大、局部皮膚潰瘍及發燒，本周四(27日)向私家醫生求診，並獲轉介至威爾斯親王醫院。初步調查顯示，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。

第三宗個案則涉及1名有長期病患的41歲男病人。他於本周日開始出現全身乏力、暈眩和頭痛，並於翌日開始出現皮疹。他昨日向私家醫生求診，並獲轉介至律敦治醫院。初步調查顯示，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。