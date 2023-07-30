新一期居屋　安達臣3屋苑　交通有待改善

政府近年積極發展觀塘安達臣道石礦場用地，而「居屋2023」6個新屋苑中，一半位於安達臣道，但該區交通不便、附近沒有港鐵站一直為人詬病。記者直擊安樺苑、安楹苑及安麗苑，只見3個屋苑地盤位於安達邨及安泰邨上方，實測若由安樺苑一帶走到最近的安達邨，再乘車到九龍灣港鐵站，需時近30分鐘，居民入伙後，該區「硬傷」交通問題有待改善。

位於大上托西南面山坡的安達臣道石礦場作為新發展區，政府早於2011年委託顧問公司研究，直至2024年才終於有首批落成的公營房屋。而安樺苑、安楹苑及安麗苑最快均要等到2025年下半年才可以入伙。由於附近一帶仍有公營房屋項目未落成，相信入伙初期交通配套等均未盡完善，更要忍受地盤噪音。

由於地盤附近暫時仍未有公共交通工具可以到達，記者嘗試由安樺苑、安楹苑及安麗苑地盤一帶走到最近的安達邨，需時約5至7分鐘；然後又從安達邨乘坐小巴到九龍灣港鐵站，車程約為21分鐘，合共耗時近半小時。不過，未來3個新居屋地盤會建成升降機，接駁至安達邨和安泰邨一帶，或可縮短路程。

安達臣道3個屋苑合共提供3510伙，其中入場價最平的是安麗苑，只需169萬元，以綠表5%首期計算，只需約8萬元即可入手；而最大單位亦同樣位於安麗苑，有497平方呎。