新一期居屋　樓王啟悅苑　公營房屋逼爆啟德

啟德近年有不少新公營房屋發展項目，「居屋2023」其中一個新建屋苑啟悅苑亦同樣位於啟德，主打市區新盤、交通方便，成不少買家心目中的「筍盤」。啟悅苑最近只需1分鐘步程內已可達宋皇臺港鐵站，共建2046伙，包括今期居屋「樓王」；不過，其東北面將建簡約公屋，加上鄰近多個公營房屋，相信入伙後區內人口「爆棚」，附近巴士路線不多，單以港鐵的運輸承載力或很快飽和。

現場直擊所見，由宋皇臺港鐵站A出口一出，正前方已是啟悅苑地盤。啟悅苑周邊全是地盤，沙塵滾滾，旁邊更有將於2023/24年度落成的啟德體育園。

該區多為未來幾年將會落成的公營房屋，連同「居屋2022」中推售的啟欣苑，合共6幅地皮，預計可提供逾萬個單位。只見地盤靠近世運道和太子道東，巴士車站選擇少，主要倚賴港鐵。若日後多個屋苑入伙，連同簡約公屋的1.07萬伙，合共逾2萬伙，數以萬計的人口勢必「塞爆」該區，為交通帶來極大壓力。

啟悅苑最快2025年入伙，今期居屋「樓王」索價約494萬元；單位實用面積介乎278至475平方呎。若以綠表5%首期計算，最平入場價只需約11.5萬元。「居屋2023」預計於第4季攪珠，明年首季揀樓。