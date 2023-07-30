新一期居屋　元朗朗天苑配套設施欠奉

最新一期「出售居者有其屋計劃單位2023」星期一接受申請，但非個個屋苑均屬筍盤。房屋委員會宣布「居屋2023」將推出6個新建屋苑，合共9154伙。其中元朗朗天苑屬6個屋苑中伙數最多，共推出3080伙，佔新建居屋總單位數三分之一，擬建49至51層，被稱為「摩天居屋」。本報記者直擊各大屋苑地盤，發現朗天苑雖環境清幽，但附近零售設施、街市商店可謂「一應俱無」；若步行到最近的港鐵朗屏站，需時約20分鐘，相信市民搬入後生活極不便利。

元朗朗天苑前身為朗邊中轉屋重建，地盤範圍極大，除朗天苑外亦有公屋正在興建。朗天苑位置「隔涉」，距離元朗市中心有一段距離，現場所見，屋苑旁有數個私人屋苑，包括御豪山莊、綠悅等，鄰近為元朗公園，環境清新優美，可散步做運動；但若要到最近的輕鐵站，需時約5至7分鐘步程，到港鐵朗屏站則需時約20分鐘步程，交通極為不便。

此外，朗天苑周邊缺乏零售設施，連便利店也欠奉。雖然落成後有零售店舖進駐，但未必足夠應付人口龐大的屋苑居民所需，入伙後或要坐輕鐵到豐年路站，走入元朗市中心範圍才有大型購物商場及街市商店等，例如最近的大橋街市和元朗廣場。

不過，朗天苑作為「居屋2023」伙數最多的屋苑，上車費用非常吸引，定價由149萬起至318萬元，若以綠表申請者5%首期計算，最平只需約7萬元便可上樓。屋苑單位亦以384至392平方呎為最多，共有1270伙；其餘依次為442至454平方呎，共1133伙；以及280至324平方呎，共677伙。屋苑又預留約9000平方呎作泊車位、兒童遊樂場、籃球場、羽毛球場等，社福設施完備。

而另一個同樣位置較偏僻的屋苑則為屯門兆翠苑，靠近屯門貨櫃碼頭，由港鐵屯門站到屋苑需時約25分鐘步程。毗連新落成的私樓屋苑御海灣，附近零售設施頗多，超市餐廳商店一應俱全，屋苑外有輕鐵站，亦有不少巴士可直達港島及九龍。

兆翠苑共518伙，當中絕大部分為374至389平方呎的單位，共255伙；但擁有6個屋苑中面積最大的單位，可達518平方呎，售價介乎約179萬至372萬元，若以綠表申請者5%首期計算，最平只需約9萬元便可上樓。