啟德西摩犬疑長期放置天台　網民發動萬人聯署救狗

有啟德網民發現一隻厚毛的白色西摩犬，半個月前被主人長期放置在「天寰」低座單位天台暴曬，甚至要戴上口罩，持續酷熱天氣警告下擔心狗狗身體狀況。本月中經執法部門介入後，情況一度略有改善，然而狗主近日故態復萌，被居民揭發任由狗狗暴曬，遂發起萬人聯署要求狗主放棄飼養。愛護動物協會回覆指，愛協督察曾家訪，西摩犬當時在屋內，健康狀況正常，未有受傷及中暑迹象，天台亦有狗屋提供遮蓋及清水，該會將繼續與執法部門及狗主跟進事件。

根據網上社交平台群組資料，發現西摩犬的位置在沐寧街1號「天寰」低座一個單位的天台，大部分地方是無遮無掩，有網民貼文稱：「全天候放隻西摩犬在天台，鄰居多番勸喻，從來唔畀狗狗入屋，30幾度仲要戴口罩。狗狗不時慘叫，報警報愛協冇人理。」網民分別於本月12、23及24日均有上載的西摩犬相片及片段，其中12日可見西摩犬戴上口罩乖巧地坐在一角，有關帖文隨即有數百個留言，大部分均不值狗主虐狗行為，事後經居民多次投訴後，執法人員及愛協一度上門了解情況，惟僅為暫列虐待動物案跟進，勸喻狗主作適切的愛護行為。

事件受到愛狗人士高度關注，半個月以來不少網上紛紛轉載及討論事件，之後於23及24日可見狗狗已無戴口罩，惟連日來市區氣溫高逾攝氏35度以上的情況下，狗主仍任由該狗暴曬，網民不忿狗主的行為，上周三(26日)發起網上聯署行動，要求執法部門及愛協根據《防止殘酷對待動物條例》向涉事狗主提控，並救出該狗隻以作保護。截止前日(28日)已有逾萬人聯署，將交給相關部門，要求跟進事件。

執法部門指本月12日接獲報案，指上述住宅單位的狗主疑虐畜，遂聯絡愛護動物協會人員到場，在單位找到59歲狗主，確定狗隻健康狀況良好。，現場亦有狗屋有水，狗隻可自由入屋，相信不涉虐畜，已列誤會處理。雖然近日繼續接獲同一報案，惟報案者都是在網上看到相關相片而報警。

愛協指，現行防止殘酷對待動物條例並無涵蓋動物是否不可在惡劣天氣下飼養在室外，條例注重動物是否受到不必要痛苦，並需要醫學證據證明動物受苦。不過，雖然西摩犬未有受傷及中暑迹象，即包括神情呆滯、急速喘氣、嘔吐和腹瀉等，天台亦有狗屋提供遮蓋及清水，但愛協督察已多次強烈建議狗主及予以警告，由於天氣炎熱，不應將西摩犬長期放於天台飼養。愛協督察需得到執法部門授權方能帶走動物。愛協督察現繼續與警方及狗主跟進事件，亦已要求執法部門聯同漁護署人員到單位為狗隻作詳細檢查。

協會不建議在酷熱天氣下把動物長期放置於室外，亦多次強烈建議狗主及予以警告；又提醒市民，若把毛孩放在室外飼養，必須要採取足夠的預防措施，例如提供額外的遮蔭、持續供應的水源、自由活動的空間，並且加強通風例如安裝風扇，以防止動物中暑。