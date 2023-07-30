職涯縮影計劃助高中生提升職場技能　新一屆9月展開

為助學生作好生涯規劃，煤氣公司舉辦「職涯縮影」計劃為中四至中六學生安排多元化職場體驗，包括面試技巧分享、工程訓練，甚至餐桌禮儀等，讓他們在大學選擇科目或職業志向時更好地裝備自己。有曾參加計劃的學生指，活動讓她體驗大企業的職場環境，亦有學生認同活動讓他對不同行業增加認識。新一屆「職涯縮影」計劃將於今年9月展開，共有90位來自九間學校的學生獲挑選參加。

為提升年輕人的職場技能，2018年起「職涯縮影」計劃推出，內容包括企業參觀、燃氣知識工作坊、項目管理技巧、面試技巧等，務求在一個學年內，讓學生經歷求職、培訓、工作考驗等多個職業生涯階段。煤氣公司的集團培訓及發展部助理總經理方啓承指出，計劃可提升學生的溝通能力，除會為同學們進行模擬面試，給他們實戰經驗，又設計在煤氣公司的智慧倉庫進行工作實習和餐桌禮儀單元，前者加強他們處理問題和與他人合作的能力，後者則提升社交技巧。方期望計劃可培養年輕人對能源行業的興趣，增強對未來職涯規劃的信心。

去年有5間學校共59位學生參加「職涯縮影」計劃，7月初剛完成計劃並進行「閉幕禮」。就讀聖公會鄧肇堅中學的中五學生林柏希指，參加計劃後使他對工程業的認識增加不少，原來工程不只是計數，背後還有很多學問。就讀浸信會呂明才中學中四學生簡杏而表示，活動讓她體驗大企業的職場環境，印象最深刻是在智慧倉庫實習，本以為貨倉工作是辛苦的體力勞動，但原來裏面很先進，有很多人性化設計，做到科技改善工作環境。浸信會呂明才中學藍秋蘭老師非常鼓勵學生參加，認為計劃對學生的職涯規劃很有幫助，提到有學生參加計劃後對工程大感興趣，升大學時更選讀工程系。