補習社翹英教育全線結業　逾400家長未獲退還學費淪苦主

全港有5間補習中心的翹英教育(Brilliant Education)全線結業。校方昨日(29日)在補習中心貼出告示，稱「已完成歷史任務」，旗下所有補習中心即日起關閉。告示中無提及退還學費等安排，僅列明將安排向學生寄還獎狀、證書等私人物品。

翹英教育宣布結業後，有受影響家長在社交平台留言指，早前已繳付上萬元學費但無法上堂，目前仍無法聯絡學校負責人。部分家長更成立「苦主群組」擬作出追討，至今有超過400人加入，甚至有人聲稱已報警。有家長今在電台節目表示，本月4日曾在中心導師游說下，為女兒預繳7個月功課班學費，涉額1.2萬元，對中心結業感到突然。翹英教育有限公司的公司董事彭芷彤，曾在多間教育及海外升學顧問公司任職董事，部分已經解散。彭芷彤指，因近期太多負面信息，教師工作受到影響，目前正商討重開事宜，但不會繼續在何文田的業務。

據翹英教育Facebook介紹，其教育中心創立於1996年，而提供的課程多元，由幼稚園K1至K3程度、小學及初中全科或專科範圍，到高中DSE課程，亦設有暑期課程。中心分校包括康怡、柴灣、筲箕灣、何文田及小西灣。