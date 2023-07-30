本港第2季GDP數字明揭盅　按年增幅較首季放緩

今年第二季本地生產總值(GDP)預先估計數字明(31日)公布，港府財金官員率先透露，按年增長幅度可能較今年首季稍為放緩，但整體經濟仍處於改善的軌道上。然而，本地消費和訪港旅遊業是今年以來推動經濟復甦的主要動力，業界反映市民、旅客的生活和消費模式出現改變，例如市民減少晚上外出活動和消費、內地旅客傾向文化深度遊等，當局與業界需探討更多新穎構思，進一步帶旺市道、振興經濟努力

財金官員指，拉動本港經濟增長的「三頭馬車」中，仍主要以私人消費，支撐今年第二季增長。零售業總銷貨值在第一季按年上升24%後，四至五月合計繼續上升17%，回復到2018年同期逾8成半；至於今周四（8月4日）公布的食肆今年第二季總收益數字，預料仍繼續錄得顯著按年增長，並保持首季平均每月90億元以上水平。

然而，「三頭馬車」中的貨物出口，在外圍環境持續疲弱下，仍面對相當嚴峻的壓力。香港商品出口貨值繼第一季按年下挫18%後，在第二季繼續按年下跌13%。輸往內地、美國及歐盟的出口均有減少，輸往大部分其他主要亞洲市場的出口亦繼續錄得不同程度的跌幅。另一頭馬車本地固定投資，今年首季一度扭轉跌勢後，最近有放緩迹象。受到加息和外圍經濟前景疲弱所影響，固定投資在第二季料會略為回軟。