港大工程學院團隊用鑽石微粒　研製不可複製防偽標籤

盜版偽造是影響許多行業和產品的嚴重問題，而防偽標籤是防止盜版偽造行爲的第一度防線，雖然目前已有不少高科技防僞方法，例如應用熱致變色油墨、無線射頻識別等防偽標籤，但由於它們多數都是使用可複製的確定模式製造，其編碼資訊易受到具專業知識的第三方攻擊和盜取。有研究團隊利用鑽石微粒的物理和光學特性，開發具備「物理上不可複製功能」的防偽標籤，每個標籤有獨一無二的光學代碼，製備成本又低，研究團隊已準備作商業化生產應用。

由香港大學電機電子工程系助理教授褚智勤博士、中山大學電子與信息工程學院邵磊教授，以及北京大學東莞光電研究院王琦教授領導的研究團隊，開發相關防偽標籤。團隊利用化學氣相沉積方法，利用硅作基底，鋪上鑽石微粒形成標籤，這些粒子表現出不同的形狀、大小和分布，從而形成在物理上不可能被複製的功能；又利用鑽石微粒含有硅空位色心的獨特特性來進行防偽編碼。由鑽石微粒構成的防僞系統，容易用簡單的光學方法被檢測和驗證，研究人員利用智能手機，結合共聚焦螢光顯微鏡的讀取裝置，便可讀取每個防偽標籤獨一無二的光學代碼。

此外，新型鑽石標籤在高溫、化學腐蝕等不利條件下，仍會保持完好無損，而標籤成本相對低廉，估計生產一萬個200µm×200µm的「鑽石-PUF標籤」的成本約為1美元。褚說，下一步的重點是關注「鑽石-PUF標籤」的實際應用，希望在不同產品的各種防偽應用中推廣及使用它，考慮到鑽石的高價值和藝術性質，將鑽石材料用於防偽目的可以增加相關產品的商業價值，相信會受到一些高端產品如珠寶、電子產品和汽車等歡迎。研究成果已在《自然通訊》發表，文章標題為「利用異質基底上的堅固鑽石微粒實現多模式動態和不可複製的防偽技術。