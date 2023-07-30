擬擴大精神病患有條件釋放令　局方指患者或需被規限數年

政府計劃將精神病患者「有條件釋放令」擴大至自願入院有刑事暴力傾向者，醫務衞生局副局長李夏茵今(30日)表示，不排除這類患者都要接受至少數年的規限，但不認為會影響他們的入院意欲。

李接受電視訪問時稱，「有條件釋放」的病人即是有暴力傾向及被強制入院的精神病患者，出院後平均要受7.5年規限，例如要定期服藥或住在指定地方等，否則被召回入院。她不排除「有條件釋放」涵蓋範圍擴展後，視乎病情嚴重程度，部分自願入院的患者會有年期相若的規限。她預料需要一至兩年完成修例，希望從公眾安全及病人自身權益考慮達致雙贏局面，冀可支援相關精神病患者重返社區，展開新的生活，否則醫護人員以安全起見，不容許他們出院，只會令他們留院時間更長。

對於如何監察患者能定時食藥，她指局方仍在仔細研究，有建議提出可倣效遙距醫療，看着他們服藥，亦有建議指以驗血或驗尿來了解藥物成分。被問到會否在地區康健中心引入精神病篩查，她稱目前局方的時間表會先「讓路」至慢性病共同治理計劃，即是資助年滿45歲本身無高血壓及糖尿病市民做相關檢測及治療，今年11月接受報名，冀有關計劃可以持續實施。