逾80%受訪劏房戶仍遭濫收水電　憂業主逼遷不敢舉報

劏房租務管制條例實施逾1年半，惟劏房亂象依舊。對此有組織今日(30日)公布調查結果，逾80%受條例保障的劏房住戶曾遇過違法情況，包括業主濫收水電費且不提供水電費帳單副本、拒絕維修單位設施，以及濫收垃圾費等雜費等。然而，少於10%租客願反擊舉報，原因是不清楚條例，甚或擔憂業主逼遷或秋後算帳。

民社服務中心今月訪問205名劏房居民，其中約半受訪者在租管條例去年1月22日實施後，與業主訂立書面租約；33%人的租約則於條例生效前訂立，不受條例保障；其餘16%人則無訂立書面租約。調查結果發現，受條例保障的劏房住戶中，84.4%受訪者指仍面對業主違法行為。濫收水電方面，54%受訪家庭每平方米水費超過12港元，亦有人被收取每度1.5港元電費。逾80%受訪者又指，業主收取水電費時無提供相應帳單副本。有租客更被濫收其他費用，受訪者李女士(化名)早前發現業主違法向她收取垃圾費用，故試圖追討賠償但遭到拒絕，最終差餉物業估價署介入才奏效。

調查同時發現，按租管條例規定，業主需益租期開始後的60日內，向差估署提交租賃通知書，惟僅5%租戶知道業主已提交文件，80%租客指不清楚有否提交，而15%則肯定業主無按規定提交文件。調查認為，提交率低未能交揮監管作用。

調查總結指，近半受訪者認為租管條例對劏房租客無幫助，主因是難以執法、阻嚇力不足，以及政府角色被動等。團體提出多項建議，包括加強宣傳和教育；差估署可增加主動巡查次數及頻率，特別是針對高風險區域，及早發現和處理違法行為；建議當局設立更保密的舉報途徑，讓租客能夠安心舉報業主違法行為，增加執法的效果和公眾參與。