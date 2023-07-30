千幢舊樓「先維修後追討」　當局擬檢控未開展工程大廈

近期連接有舊樓冧石屎及批盪墮下，引起社會高度關注。發展局指屋宇署已識別約千幢狀況緊急的樓宇，會「先維修、後追討」處理。當局亦指目前約2700幢樓宇的驗樓通知到期，但仍未遵辦，當局會以警告信及提出檢控作跟進行動。當局又指有多個大型基建項目會陸續展開， 政府正聯同建造業議會，推行業界的專業形象和發展前景，盼吸引更多年輕人入行。

發展局局長甯漢豪指，屋宇署已識別約1000幢狀況緊急的樓宇，會先進場安排維修，其後向業主追討費用，部分項目已經展開，但可能需要以月計完成。目前約有2700幢樓宇的驗樓通知到期，但仍未遵辦，其中有1800幢大廈已委任檢驗人員，若大廈無跡象顯示會盡快展開工程，屋宇署今年年尾會考慮提出檢控，其餘900幢樓宇就未委任檢驗人員，屋宇署會陸續發出警告信。 屋宇署和民政事務總署與市建局加強協助，將協助業主維修的計劃更系統化，在部門和機構之間分享資料。

另外，甯漢豪透露政府會協助建造業界做好培訓工作，吸引年輕人入行。北部都會區、交椅洲人工島、鐵路項目等多個大型基建項目會陸續展開，建造業將迎來另一個黃金時期，她指對有意入行的年輕人是難得機會。政府正聯同建造業議會，推行業界的專業形象和發展前景，希望能吸引更多年輕人入行，同時會協助業界升級轉型，加強培訓和教育工作，提高技能和專業水平，應對技術革新和數碼化。