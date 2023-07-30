劏房炎夏室溫直逼40°C　團體倡政府提供酷熱天氣津貼

劏房居住環境惡劣，尤其是夏季期間室內高溫令人難受、不適。有調查指，個別大廈平台僭建的劏房單位，今月室內最高氣溫平均高達攝氏35度，較天文台最高溫度攝氏32.9度，高出2.1度。同月內有劏房更曾在「大暑」前錄得攝氏39.3度高溫。有居民反映，在家中「熱到中暑」，更形容煮飯時，室內環境如微波爐般炎熱。

葵涌劏房街坊會每年7月會進行調查，為區內不適切居所量度暑熱天氣下的室溫。調查發現，平台僭建劏房、天台屋，平均室內溫度較一般劏房高出1.6度。有住戶指，鐵皮屋企一整日暴曬，中午開冷氣同樣感到炎熱，即使太陽落山，晚上室內氣溫仍維持攝氏28至30度，令人感到炎熱、侷促。

團體指，本港電費持續高企，加上劏房租務管制條例實施以來，濫收水電問題未見明顯改善，不少劏房居民為減少開支，日常盡量少開冷氣，令室內持續高溫，甚至有人經常到附近商場乘涼「避暑」。就現時全港約21萬人居於劏房，團體建議政府提供適切支援，包括就每年酷熱天氣警告頻繁的月份，透過關愛基金提供時限性的酷熱天氣津貼；中電過往持續以單次性形式為劏房戶提供的燃料費資助計劃等，團體期望可恒常性派發，並增加津貼金額，紓緩基層電費壓力。