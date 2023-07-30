首輛雙層電動巴士投入服務　乘客指冷氣足惟避震弱落斜顛簸

九巴首輛純雙層電動巴士正式投入服務！電動巴士今日(30日)率先行走，往返觀塘秀茂坪安泰邨至藍田港鐵站，吸引大批巴士迷排隊乘搭頭班車。有乘客認為車廂內的冷氣充足，滿意電巴體驗；亦有市民認為巴士上落斜較顛簸，感到失望。

未達今早11時，安泰巴士總站已有眾多巴士迷排隊，等待第一輛電動巴士開出。九巴向首班車的乘客，派發首航證書和不銹鋼飲管套裝紀念品。青綠色車身的九巴雙層電巴其後載滿乘客及巴士迷便正式出發，前往藍田港鐵站。

雖然天氣酷熱，但有巴士迷稱有幸見證歷史時刻，認為再辛苦也值得，亦有乘客指巴士內的冷氣十分足夠，感到舒適，滿意雙層電巴的表現。不過，另有乘客認為，巴士車身避震能力較弱，行車期間有點顛簸，舒服度較一般巴士遜色。

九巴目前有2輛電巴已領取牌照可以營運，而巴士能接載115人，而每次充電2小時後，可行駛約300公里，車頂設有太陽能板，亦設有「水冷系統」與「電池管理系統」，管理電池溫度及監察電池狀態，巴士減速時亦可將部分動能轉化為電能，提升電池效能。巴士公司期望今年內購入的52架電巴可以悉數投入服務。