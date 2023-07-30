港島部分舊樓嚴重失修鋼筋外露　議員促港府優先拆「市區炸彈」

舊樓失修致冧石屎意外事故頻頻。有政黨與香港驗樓師學會合作，今日(30日)到港島的灣仔及東區檢驗逾40幢舊樓。有份參與行動的議員梁熙指，不少樓宇都出現鋼筋外露的情況，證明已有石屎剝落，又憂慮天氣時熱時雨下會有更大塊石屎剝落，傷及途人。團隊會詳細分析取得的數據及情況，按緊急次序通報政府，期望盡快處理人流較多地區的「即時炸彈」。

團隊今日展開「掃雷行動」，用「外牆快速紅外線檢測」(RITS儀)及無人機等科技，檢驗港島東高風險三無大廈，協助拆除鬧市中的「計時炸彈」。團隊分拆成6隊，會檢驗逾40棟(首批55幢)，位於灣仔及東區40至60年樓齡、有驗樓令的三無大廈，其後結合專家在現場的觀察與電腦分析結果，判斷樓宇有否即時風險，並通報政府處理。

梁熙亦有參與驗樓，他指不少樓宇都出現鋼筋外露的情況，證明已有石屎剝落，只是可能比較細碎，沒有傷及途人而不被發現，擔心近日天氣時熱時雨下，會有更大塊石屎剝落，傷及途人；另外，驗樓時亦發現部分大廈的窗檐出現明顯而且已貫穿的裂痕，擔心亦會有石屎剝落，團隊會詳細分析取得的數據及情況，按緊急次序通報政府，期望盡快處理，以免發生意外。而因應部分樓宇的失修情況明顯較嚴重，但申請市建局等資助的程序較長，梁同時建議，政府設緊急工程通道，因應樓宇風險，特別批准個別較小型的維修工程招標，先拆除即時炸彈。

他歡迎發展局將識別到的約1,000幢狀況緊急樓宇，並會進場維修，之後再向業主收取費用的做法，他認為部分樓宇的失修情況明顯較嚴重，擔心短期內會導致意外，建議政府先處理人流較多的地區，以東區為例就是近崇光百貨一段駱克道以及北角英皇道一帶的樓宇。