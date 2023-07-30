幪面超人蜘蛛俠等頻現身動漫節　參展商呻市民消費較緊手

疫後首個解除口罩令的動漫電玩節今(30日)迎來第3日，適逢周日場外場內均人頭湧湧。東網記者今午到現場觀察，可見有大批市民無懼暑氣逼人慢慢「打蛇餅」等候入場，更有不少Cosplayer(角色扮演愛好者)悉心打扮，吸引不少攝影人士打卡。有市民指輪候近2小時方進場，認為場內氣氛熾熱，預計會消費約200港元選購動漫周邊。惟有參展商表示，受本港經濟環境影響，市民消費「無咁鬆手」，直言今年生意為近5年來最差。

第24屆動漫節一連五日在灣仔會展舉行，今日場內人流絡繹不絕，各個展區均人山人海。有中學生發起Free Hug(免費抱抱)活動，希望給予輪候入場已久的市民一個溫暖擁抱。同場大批Cosplayer施展渾身解數，落力裝扮。首次Cosplay的何先生選擇以蜘蛛俠現身，他表示港人生活壓力大，期望透過扮演超級英雄給予社會更多正能量。另一熱愛Cosplay的廖小姐則排隊2小時才入場，指已提前一周準備是次裝扮，服裝花費約600港元，但進場後見到人多熱鬧，認為一切都值得。

往年有參展、主售盲盒的商戶曾先生表示，受惠於本港解除防疫措施及恢復通關，外國客人明顯增多，人流比往年好。但面對「旺丁」的情況，他指店舖生意額僅輕微上升，人均消費「無咁鬆手」，認為與本港及外圍經濟環境疲弱有關，坦言今年暑假生意屬近5年最差。他又認為派發消費券對生意幫助不大，因市民大多會花費於日用品，對精品消費幫助有限。