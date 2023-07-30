政Whats噏：斥中大校友聯署自相矛盾　劉國勳：佢哋嘅要求係僭建

身兼選任校董嘅中文大學校友評議會主席楊于銘早前發起聯署，反對改革中大校董嘅修例草案，要求修例以2016年嘅改組方案為基礎。佢近日仲批評修例方案有「僭建」嘅成分，但有份提出私人草案嘅校董議員劉國勳不但反駁有關嘅講法，更反指聯署入面提出嘅修訂先係「僭建」。

立法會審議《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》委員會已經開咗兩次會，呢條私人草案係由3名身兼中大校董嘅議員張宇人、劉國勳同鄧家彪提出嘅，話會以校董會在2016年提出嘅改革方案為基礎，去改革中大校董會。草案內容包括將校董會嘅成員人數減少約三分之一，重組後嘅校董會校外成員佔大多數，同校內成員數相約，比例約為2：1，但有關方案卻掀起好大嘅爭議，反對同支持修訂方案嘅陣營繼續隔空對罵。

實際上，「以2016年做基礎」呢個講法各有理解。校友同教職員嘅聯署聲明認為私人草案提出嘅方案無以2016年嘅方案為基礎，所以要求作出修訂，包括按照2016年方案將議員校董由3席減到得返2席，同時將校友評議會代表所佔嘅議席，由由目前3席減到2席。

楊于銘亦喺社交網站貼文，話喺全體校董會精簡三分之一（書院代表由12席減至8席，校友代表由3席減至2席）嘅大前提下，而立法會議員可以一席不減，呢個係「繞過既定程序去擴大自己權力」，係點樣都講不過去喎，仲批評方案有「僭建」嘅成分。

但劉國勳反指聯署聲明提出嘅修訂先係「僭建」。佢話聯署聲明提出嘅修訂，要求校友評議會代表所佔嘅議席有兩席，但其實喺2016年方案建議係只有1席，由此可見，楊于銘等人對私人草案嘅指控不合邏輯，甚至係自相矛盾，因為聯署本身亦認同不需跟足2016年方案，而只係需要用作修訂基礎，而私人草案提出嘅方案亦係有將2016年方案做基礎，更係跟足中大因應改革校董會而成立嘅專責委員會所提出嘅建議。

對於無跟到2016年方案，將議員校董由3席減到2席，劉國勳話係因為經過2019年中大校園爆發嘅衝突事件、校長倉卒續約同埋換校徽風波之後，覺得中大管治有問題，有必要加強公眾監察，而立法會正正係代表公眾嘅機構。不過，佢話私人草案入面有按專責委員會嘅建議去做，因為專責小組只係建議考慮議員校董數目「是否有精簡空間啫」。

劉國勳又批評有啲人話修例好急，但改革係喺2002年提出，到今日已經逾20年，反問「等咗20年都急」，又指中大校方喺改校徽事件「一個禮拜都等唔到就上校董會」。