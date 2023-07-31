中大委任新協理副校長　轉化研究成果為實用方案

香港中文大學宣布，委任該校語言學及現代語言系教授黃俊文，以兼任方式出任該校協理副校長(研究)，任期3年，今年8月1日起生效。黃將協助該校副校長(研究)岑美霞推動研究與創新，將研究成果轉化為實用的解決方案。

黃俊文目前擔任中大大腦與認知研究所所長及中大何鴻燊認知神經科學教授，他加入中大前，曾在美國的西北大學任職接近10年。他於1996年在德克薩斯大學奧斯汀分校取得語言學學士學位，並於2001年獲得認知心理學博士學位。於2003年，他在芝加哥大學擔任神經科學博士後研究員。

黃在教學及研究領域擁有近20年經驗，他專注於識別語言和認知個別差異的文化和生物基礎研究，其跨學科研究方法從嬰兒大腦成像涵蓋至中國農村實地考察。目前，他的研究團隊獲香港研究資助局的3個合作研究基金項目，以及美國國家衞生研究院的R01項目支持，其研究成果亦獲《紐約時報》、《科學人》等國際媒體的高度關注。

過去，黃的研究及創新成果獲得不少獎項，包括第48屆日內瓦國際發明展陪審團祝賀金獎、約翰·西蒙·古根漢紀念基金會頒發的古根漢人文科學基金獎，以及研資局頒發的人文學及社會科學傑出學者獎。此外，他在2015、2016及2020年均奪得中大文學院傑出教學獎。