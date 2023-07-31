赤裸紋身男旺角墮樓亡　涉案劏房起火原因待查

今日(31日)凌晨約1時30分，旺角新填地街332號一唐樓，一名男子從高處墮下，發出巨響，多名途人聞聲查看，發現一名全身赤裸，腳有紋身男子倒臥馬路對開，紛紛報案。救護員到場，經檢驗後證實死亡。執法人員經初步調查，懷疑姓劉50歲男死者從大廈頂層一劏房墮下，期間壓毀一招牌支架，再跌落地面，人員於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。

相隔15分鐘後，人員接獲市民報案，指死者居住的劏房起火，濃煙冒出，消防到場迅速將火救熄，發現單位内的一個膠桶有被燒過的痕跡，起火原因有待進一步調查。

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