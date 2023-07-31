棄子留港自行返內地　母被控虐兒准保釋候9.11再訊

12歲雙非男童今年7月21日疑被母親遺棄在廣華醫院急診室，當局其後聯絡男童當時身在內地的母親，她稱初步願來港接兒子。至前日（29日）她乘高鐵入境本港後便遭拘捕。她被控一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，案件今（31日）在九龍城裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至9月11日再訊，讓控方索取法律意見，期間被告准保釋。

匿名女被告以英文字母「C.J.J」作為代號，控罪書上報稱任職瑜伽導師，持往來港澳通行證。她操普通話，戴口罩上庭，表現平靜。控方今申請把案押後，以便進一步索取法律意見，期間不反對被告保釋，但希望增加一系列保釋條件。裁判官最終批准她以5000港元保釋外出，她不得離港，須交出所有旅遊證件，每個星期須到警署報到兩次。

被告被控於2023年7月21日，在油麻地窩打老道25號廣華醫院急症室，身為超過16歲而對一名12歲的兒童或少年人，即兒童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略該兒童X，其方式相當可能導致該兒童X受到不必要的苦楚。據早前報道指，案中12歲男童是內地小六學生，持香港身份證。本月21日中午12時41分，油麻地廣華醫院一名護士報案，指男童被發現在急症室內徘徊，其家人不知所終，懷疑遭遺棄。

案件編號：KCCC2000/2023