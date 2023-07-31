康文署擬就舞台工程分四級　業界指認證預算達5位數劇團難承受

上年有演唱會發生嚴重事故。康樂及文化事務署擬就轄下場地的舞台工程分為A，B，C，C+四個類別，正諮詢業界意見。而表演在10場以上並採用C+類別製作的(非常複雜及飛人高空表演的場次)，則需要獨立第三方審核。有業界人士表示，假若要滿足某類別的認證要求，部分中小型劇團或難以負擔經費。

香港舞台技術及設計人員協會內務副主席陳力恒今日(31日)在電台節目表示，根據部門規定，B、C、C+類別的舞台設計需要不同程度的工程師認證；而為滿足C類和C+類別的認證要求，聘請工程師就已經需要5位數的預算，這相當於中小型劇團整個演出的預算費用，根本難以承受。他續說，部門目前的做法是由「行外」專業監管舞台專業，考慮到舞台設計有其獨特性，沒有多少專業工程師明白及了解，舞台設計上要兼顧藝術和觀眾體驗。

工程師學會機械輪機造船化工部前主席司徒家成在同一節目表示，當局是次做法是「投石問路」，拋出理念引發業界、工程師學會及康文署，一同參與溝通尋求方向。他認為，目前建議在10場或以上便要獨立第三方審核，只是一個想法，而非「劃界」，最重要是盡可能消除安全隱患，提高安全性之餘，亦可以理解用戶的難處。