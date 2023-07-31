擬推「地花」加快推多層工廈用地　綠化地或安置棕地作業者

政府近年致力發展北部都會區，收回部分棕地和私人土地用作規劃和發展。發展局局長甯漢豪表示，有別於以往完成土地平整才推出招標，政府正構思透過「地花」模式招標，加快推出新田科技城及多層工廈用地，讓有興趣的投資者更早進場，當進行土地平整時，同步可進行圖則設計及融資等前期工作，加快建築工程，達到提速效果。她稱，作為緩衝措施，政府不排除利用綠化地安置受發展影響的棕地作業者。

甯漢豪稱，預期到2026年須收回及清理約200公頃新界棕地，安置受影響棕地作業者為一個重大考驗，政府正多管齊下支援棕地作業者，包括設立專組協助受影響棕地作業者覓地重置、加快建設多層工廈等。至於「地花」模式，她認為「地花期」定在提前一至兩年較合適，若多於兩年或未必容易成功招標。

她又透露，政府已在北部都會區預留72公頃土地作工業及物流用途，首批11公頃的多層工廈發展用地，已邀請有興趣人士提交意向書，目標是年內開始招標。政府將於今年內推出北部都會區整體行動綱領及時間表，在新田科技城的創科用地方面，可參考內地的片區開發經驗，將一個片區交由一個企業負責。至於具體劃分安排，交由創新及科技局研究。