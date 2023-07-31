明愛專上學院學生獲獎學金　圓夢讀物理治療課程

明愛專上學院早前獲得「郭謝碧蓉基金」每年捐贈200萬港元，連續4年支持成立獎學金，資助以優秀成績入讀物理治療學(榮譽)理學士課程的文憑試(DSE)學生，為在學期間表現理想的學生派發特別獎學金，以及家境清貧學生派發助學金。有獎學金得獎者認為，全額學費資助減輕了他和家庭的經濟負擔，令他有餘錢購買平板電腦輔助上課及溫習。

其中在2022/23學年入讀一年級的莫凱鑛(Ken)為第二屆獎學金的得獎者。他於DSE考獲最佳5科22分，當時將明專物理治療學士放在聯招(JUPAS)的首3志願，並成功入讀。Ken表示初中時參與長者探訪的義工活動，當時有專業的註冊物理治療師為長者治療，令他留下深刻的印象。而他本身與嫲嫲同住，眼見嫲嫲每天爬上唐樓的7層樓梯頗為吃力，不時嚷着四肢疲勞、無力，孝順的Ken都會為嫲嫲按摩，紓緩肌肉緊張，因此他升讀高中之後，已訂立目標要入讀物理治療的課程，為嫲嫲及有需要的長者治療。

Ken表示，入讀前已預計一年級的課程涉及物理治療基礎知識，學習及記憶較多的理論及資料，故他入學後未有怠慢，上課前都會先下載筆記備課，下課會花時間溫習，梳理所學。他即將升讀二年級，暑期亦沒有放慢腳步，需要上課，不過他認為上暑期課可以加快追上學習進度，更容易銜接下一學期的課程。