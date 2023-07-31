有債主入稟區院　向張秀賢追討14萬元欠款

前中文大學學生會會長、元朗前區議員張秀賢，今年1月底被揭懷疑四處借錢不還，遭各方債主聲討。繼早前有債主入稟小額庭向張秀賢追討欠款外，再有另一名債主於上周五（7月28日）入稟區院，稱於前年至去年分5次，共向張秀賢借出14萬港元，但對方一直未有還款，故要求法院頒令張歸還14萬港元欠款及利息。

原告是盧日高，被告是張秀賢。據入稟狀指，盧於2020年11月5日至11日，3度借款合共8萬港元予張，張答允在11月30日前還款。盧於同年11月19日及翌年1月14日，再借出合共6萬港元，張答應在2021年4月30日前歸還所有貸款。

惟於到達限期後，張秀賢仍沒有還款。直至今年2月4日2人達成協議，張同意在今年4月30日至明年1月31日，分4期歸還12萬港元欠款，其後餘下的兩萬港元欠款可獲免除。但是張至今仍未有歸還首期的欠款，盧曾於7月20日去信張要求還款但不果，遂入稟法院追討該14萬港元欠款及由今年5月1日起計，以最優惠利率計算的1%利息；資料顯示，盧日高為前進步教師同盟成員。

案件編號：DCCJ 3164/2023