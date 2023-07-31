教師語文能力評核報告出爐　逾半考生英語寫作卷不合格

2023年教師語文能力評核報告今日(31日)出爐，其中英語能力評核報告顯示，超過一半考生寫作卷不合格，亦有近三分之一考生在說話卷不合格；而普通話方面，丁部聆聽辨誤同樣有逾半考生不合格，甲部聽辨音節亦有47%考生不合格。

2023年教師語文能力評核報告今日上載至考試及評核局網頁，本屆參加英文評核者當中，有54%考生在寫作卷不合格，說話卷亦33.5%人不合格。由於參加評估者必須在所有試卷中獲得第三等或以上成績才算達標，這意味有54%考生未能通過卷二的寫作卷，需重考該分卷才能達標教授英文科。

此外，今屆共有1,810人參與普通話評核，惟只有約800名考生達標，由於參加者同樣必須在所有試卷中取得第三等或以上成績才被視為達標，代表仍有逾千名考生未達標，需待重考通過標準後，才能教授普通話。

考評局表示，普通話卷一參加評核者在乙部的表現良好，在丙部表現次之。局方續指，他們大致能較完整地理解聆聽篇章的重點，以及不同說話者的觀點和立場，惟相比之下，甲部、丁部則表現略為遜色。