三隧後日實施「633」固定收費　運輸署：首階段收費屬過渡方案

三條過海隧道後日(8月2日)凌晨0時起調整收費，而西區海底隧道將於下周日(8月6日)清晨5時起實施「易通行」。運輸署今(7月31日)交代新措施實施詳情，就現時西隧往港島方向共有10條行車線，往九龍方向則有11條，實施易通行後，往港島方向減至5條，九龍方向則有4條。運輸署署長羅淑佩重申，三隧首階段收費是過渡方案，對於能否改善三隧擠塞情況仍持審慎態度，料今年內實施不同時段收費才有望改善。

西隧30年專營權後日屆滿後將由政府接收管理，屆時三隧亦會實施「633」固定收費方案，西隧及東隧凌晨需短暫封閉約5分鐘，以更新收費設施。新收費下，西隧私家車收費將下調2成至60元，紅隧、東隧則加價，劃一收30港元。的士過海全日劃一收25港元；在非過海的士站上的士的乘客須支付去程及回程隧道費，即共50港元。而東隧將不設無載客的士收費類別。其他車輛種類的隧道費不變。運輸署提醒，目前只有紅隧實施易通行，駕駛人士若非使用快易通，駕經東隧、西隧需準備足夠現金繳款車費。

至於西隧下月6日清晨5時起實施「易通行」，運輸署措，西隧一帶8月5日晚上10時至翌日凌晨4時，將實施臨時交通安排；及後西隧將封閉一小時至凌晨5時重開，期間兩條通宵巴士線，包括N962、N969將改經紅隧行駛。運輸署提醒，西公龍公路屆時有限速安排，由時速每小時100公里減至低於50公里；西隧往九龍方向改為4線行車後，往尖沙咀、九龍站方向車輛出隧道後，需靠左行駛慢線。