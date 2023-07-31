大麻吸毒者接受兩周中醫治療　吸食量減少焦慮指數有改善

吸食大麻損害健康。有社福機構發現，74名參與過調查的大麻吸毒者中，平均只有約23.3歲，最小僅有14歲。不過，他們在接受中醫治療服務兩周後，吸食量大減7成，負面情緒也有所紓緩。有中醫師表示，現時主要由專業人士主動尋找吸毒人士接受治療。社福機構人員建議，社區可善用中醫治療服務，亦希望社會可加強醫社協作的全人關懷介入。

基督教香港信義會天朗中心舉行「中醫藥治療吸毒後遺症暨大麻治療的初步探索」分享會，機構於2021年8月1日至今年7月31日進行調查，協助大麻吸毒者以中醫藥改善負面情緒，以增加他們戒毒誘因。研究結果顯示，70%參加者在首階段服用中醫兩周後，平均吸食大麻量減少接近7成，抑鬱等負面情緒也明顯減少。

該機構的社會服務部註冊中醫師劉浩泉透露，多名參與者在8周治療後，身體狀況較過往健康，當中大部分患者的大麻服用量有所下降，或是毒癮減少。劉補充，持中國國籍的服用大麻人士，平均吸食大麻的次數，由服中藥前的49.2次，急降至服藥後第2周的15.5次，跌幅為68.5%。另外，接受兩周中藥治療後，受訪者的焦慮分數由7.67下降至5.79，反映問題有明顯改善。劉又認為，現時中醫治療主要針對「短期依賴」患者，期望透過早期介入，防止他們變為「長期依賴」大麻。

劉續指，現時大部分吸毒者不會主動尋求專業人士協助，有見及此，該機構的中醫外展服務會透過社工和中醫師，主動在吸毒高危地方為吸毒者提供設立流動輔導工作，另設「涼茶站的雙花延力沖劑」。機構同時期望社區可善用有關服務，加強醫社協作的全人關懷介入。另外，基督教香港信義會今年8月將繼續獲禁毒基金贊助，展開為期兩年的「可卡因醫社介入及中醫治療研究」。