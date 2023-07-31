何桂藍：落實五大訴求亦會否決預算案　陳志全明出庭自辯

47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，今31日）在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、還押中的前網媒記者何桂藍續自辯，何明言就算落實五大訴求，她也一定會否決財政預算案。何桂藍作供完畢，明天（8月1日）料輪到陳志全出庭自辯。法官關注審訊進度，問8月尾可否完成證據部分，控方稱對此表示樂觀。

控方就着「墨落無悔」提問，在聲明書中提到「我們認為，在初選協調會議上已取得共識的共同綱領，乃一眾參選人之合作基礎。」何桂藍今指，聲明開放各選區參選人簽署，惟不同選區之間的參選人從無進行討論，不同意「共識」等於「共同綱領」。事實上，「墨落無悔」的出現，正是因初選協調會議中有人持不同意見。

何桂藍認為，字眼上用「會」運用抑或「積極」運用基本法賦予立法會的權力，其實分別不大。控方問她是否支持透過否決財政預算案，來迫使政府回應五大訴求，何回答說「無話支持唔支持」，因為她覺得否決財案是無法達到這目的。何續指，國安法威脅下，仍有逾60萬人在初選中投票，她認為可以讓國際社會看到，民主派得票可以非常高。控方質疑，在她眼中「35+」其實非不可能，何回應說，只要有選舉，就無法完全控制結果，但重申明知有「DQ」手段，仍說「35+」是能達成，屬不誠實的說法。

案件編號：HCCC 69/2022