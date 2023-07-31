政Whats噏：鄭國漢對聯署有新看法　指中大校董會處分裂狀態

中文大學風波越演越烈。中大校友評議會主席楊于銘早前發表聯署聲明，反對改革中大校董嘅條例草案，但勢估唔到聯署聲明出咗只係幾日就先後退出聯署，就連嶺南大學校長鄭國漢今日（31日）都對傳媒話近日校董會主席同其他校董嘅表態，同一啲涉中大管治事件嘅報道，令佢對聯署有「新看法」，喺無掌握足夠事實同證據下不宜表態。

鄭國漢解釋，參與聯署嘅出發點係關注中大自主權，因為聯署話議員提出嘅私人草案喺「未提交校董會審視之前刊憲」，令佢關注中大自主權會唔會被侵犯，亦擔心此例一開，會影響其他大學嘅自主權保障喎。佢又希望立法會同中大校董會可以，用文明嘅方式，求大同小異喎。

但佢重申自己並唔執着於技術細節，但認為喺正常情況下，大學條例嘅修訂應該由作為大學最高管治權力機構嘅校董會推動，再由立法會議員以私人修訂條例嘅方式協助通過。

近日提出私人草案嘅校董議員，例如劉國勳同鄧家彪都有出嚟反駁。鄭國漢話最近對爭拗有新理解，覺得雖然草案未獲整個校董會正式支持，但未有明確表態嘅主席同部分校董，原來支持草案，亦有唔少校董反對草案，所以校董會依家係處於分裂狀態，並唔係一個正常情況，「不能以常理度之」。

佢表明期望「大權在握」嘅立法會可以喺修例過程中，盡量採取文明嘅方式行事，要誠懇聆聽反方嘅意見同擔憂，仲要靈活處理唔影響總目標嘅技術性修訂內容喎。佢又話相信好多市民都期待議員們展現佢哋嘅智慧同風度喎。