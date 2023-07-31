涉參與理大附近衝突　19被告拒認非法集結　另有1人認罪

2019年11月中反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起行動「圍魏救趙」，在理大附近地區製造衝突，多人被捕。當中20人被控非法集結，案件今（31日）在西九龍法院（暫代區院）審理。19人否認控罪，1人則認罪。法官將認罪女被告的判刑，押後至8月11日處理，期間她須還押。其餘19人則開始受審，預計審期34日。

20名被告當中，其中一人認罪，她為曾曉琳（20歲，女學生）。其餘19人不認罪，他們吳肇韜（19歲，學生）、何兆川（23歲，道具製作）、陳思晨（22歲，無業）、高敬希（18歲，學生）、曾曉琳（20歲，學生）、陳綺敏（37歲，無業）、王穎彤（21歲，學生）、許巧靜（22歲，售貨員）、洪妙賢（24歲，電視製作）、陳東城（43歲，清潔工人）、鄧耀雄（24歲，社工）、鄭肇其（52歲，廚師）、施雄國（36歲，地政總署測量員）、鄭瑞琪（30歲，文員）、陳正雯（20歲，學生）、蔡蒨盈（28歲，無業）、程曉君（27歲，文員）、鍾靜純（28歲，項目幹事）、江麗華（27歲，活動幹事）及劉頌祈（27歲，無業）。

案件編號：DCCC 855/2020、DCCC 475/2021、DCCC 609/2021