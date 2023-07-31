3內地男女涉毒品賣淫被捕　搜獲市值7.8萬冰毒及麻古

澳門發生跨境運毒販賣案件，並且涉及賣淫。一名內地男子從內地偷運毒品到澳門販賣。有女子向該男子以2,000澳門元購買1包冰毒，被執法人員截獲。她供稱用以與嫖客進行俗稱「陪high」的不法交易，即賣淫期間吸食毒品，每次收費為5個小時12,500港元。行動中拘捕3人，搜獲23.62克冰毒及2粒麻古，市值約78,540澳門元。

涉案3人包括42歲黃姓男子，報稱無業；37歲鄭姓女子，報稱在澳門從事賣淫，2020年3月起逾期留在當地至今；42歲鄭姓女子，逾期逗留兩個月。鄭姓二人為姐妹關係。3人均為內地居民。分別涉嫌觸犯「不法吸食及販賣麻醉及精神藥物」、「不適當持有器具及設備」罪，移送法辦。

案情指，執法部門調查1宗涉及毒品的賣淫案件期間，得悉有犯罪集團從內地偷運毒品到澳門販賣，經排查後鎖定黃某身份。於前日(29日)下午，黃某經關閘入境澳門並居住於北區某酒店。至傍晚時分，人員發現黃某及37歲鄭女步出酒店，於是上前截查。在鄭女手袋中發現3小包懷疑冰毒及1粒麻古；黃某入住房間內的行李箱發現多包懷疑冰毒，及1粒麻古，並發現電子磅、透明膠袋等分拆及吸食毒品工具。

人員隨後到鄭女位於新口岸租住的單位調查，單位內發現案中另一名42歲鄭姓疑人，期間有人企圖阻止警員調查，表現極不合作，最終人員在其房間內查獲大量吸管、錫紙、玻璃管等吸毒器具，以及大量用作分拆毒品的透明小膠袋。37歲鄭女承認曾多次購買毒品，至今進行不少於5次不法交易。