規管內地團新措施不會朝令夕改　旅監局設街管小組疏導「立食」

為規管內地劣質團為香港居民造成的不便，旅遊業監管局與今年3月開始陸續實施多項措施，如定點購物行程於九龍城區內進行，旅行代理商必須於同日內安排旅行團到土瓜灣區外的食肆用膳，旅監局行政總裁方安妮今（31日）表示，土瓜灣區本身為民居，並非旅遊景點，不能令民居受滋擾，尤其10月1日可能有更多旅客，故相關措施會繼續，不會朝令夕改。針對「立食」的情況，會成立街道管理小組，如遇投訴會即時有人員疏導和解決。

身兼九龍城區議員的立法會議員楊永杰表示，過去10多年土瓜灣一直因旅客而導致居民出入唔方便，造成好大滋擾，實行旅監局措施後才達到平衡點，但詢問未來旅客更多是會否恢復到以前的狀態。另一議員吳寶強也指超廉價團往往只是短暫停留，旅客「用好平嘅價錢有唔好嘅體驗」，連藥妝店、藥房都會因內地團逼滿。

對於有業界人士批評旅監局規定旅行團如在九龍城區購物，不能同日安排於土瓜灣食肆用膳的做法，方安妮指局方「做緊啱嘅嘢係唔會退縮」，相關措施也不能「朝令夕改」，擔憂更改後會恢復「亂局」，強調措施會繼續，尤其未來10月1日可能面對更多旅客，她又指土瓜灣為民居，並非旅遊景點。至於「立食」的情況，她指旅監局會成立街道管理小組，如遇問題即時會有人員疏導和解決。

針對「零團費」情況，方指監管局成立後沒有零團費出現，因強迫購物是刑事罪行，但「廉價團」則難以定義，因香港實際上歡迎所有旅客。她續指，目前旅行團來九龍城購物的數量佔全港8至9成，而九龍城區的店舖數量已經飽和，沒來登記店舖的數目也要管理，稱不能「無日無之」，也會鼓勵商舖申請時去別區，若有註冊商店在行政計劃之下違反規條，會視乎案件性質和嚴重性處分，包括書面警告、記分制度、撤銷註冊等。