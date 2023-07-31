學校午飯供應商曾爆食安危機　港府暑假巡查持牌食物製造廠

連鎖快餐店集團大家樂旗下的「活力午餐」，今年2月相繼爆出人手及食安問題，導致一度需要停止供應學生午膳飯盒，令十萬名學生的午膳受影響。新學年將至，為提升學校飯盒持牌食物製造廠的食物安全和衞生意識，以及預備新學年開課，食環署食安中心及環境衞生部趁暑假巡查全港各區相關持牌食物製造廠。

署方表示，由上周四(27日)起至8月期間，會巡查飯盒供應商廠房，確保負責人在處理和製作食物時遵守相關牌照條件及符合法例訂明的衞生標準，並會檢取食物樣本化驗。同時該署人員亦會向負責人及員工提供衞生教育。另外，安中心會於8月初舉行網上業界會議，提醒飯盒供應商在準備食物時須保持良好的衞生習慣，並根據「食物安全重點控制」系統制定食物安全計劃，降低食物受污染的風險。

另外，食安中心已於上周五(28日)為小學安排網上講座，介紹食物安全危害如窒息風險和食物過敏，提醒教職員及食物處理人員多加注意，以保障校園食物安全；同時亦提醒學校選用已獲食環署簽發可供應午膳飯盒的持牌食物製造廠作為供應商，在訂購或簽約前，應到食物製造廠實地視察，以確定食物處理人員遵守食物安全和衞生守則。