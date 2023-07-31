過去一年捕逾5.7萬活鼠　食環趕年底前滅一半黑點

本港滅鼠成效一直備受關注，食物環境衞生署早前死撐不應僅以殺鼠數衡量工作成效，今日(31日)卻在政府跨部門防治蟲鼠督導委員會會議上，公布最新滅鼠數字，指去年7月至今年6月，署方共捕獲約57,500隻活鼠，較去年同期約36,200隻增加約59%，凸顯滅鼠成效。

食環署稱會繼續在全港各區，共108個鼠患主要黑點進行策略性滅鼠行動，全面及持續地改善這些地方的鼠患情況，以達致去年《施政報告》所提出於今年年底前把鼠患主要黑點數目至少減半的指標。當局去年12月28日展開「各界滅鼠行動」，鼓勵社會各界共同推動滅鼠工作。

除在今年2月委聘3間承辦商在3所公眾街市，進行為期3個月的滅鼠工作，食環署過去1年，在防治鼠患方面亦在全港各區成立夜間防治鼠患流動隊；使用多項新技術、工具和鼠餌，例如T型鼠餌盒和酒精捕鼠器，以加強捕鼠效能。

同時，署方亦擴展現行容許食肆在後巷擺放大型垃圾桶的試驗計劃，並要求相關處所加強防治鼠患，同時環境保護署亦在上述部分後巷試驗放置紫色廚餘回收桶，這些試驗計劃均可改善後巷的環境衞生及緩減鼠患問題。至於個別監察地區，則利用熱能探測攝錄機配以人工智能技術監測鼠蹤，以制訂更具代表性的新鼠患參考指數，並逐步取代現有基於番薯咬囓比率制訂的指數，以期更準確反映鼠患情況。