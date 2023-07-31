布氏鯨驟逝不吉利　雲文子：本港下半年現不祥預兆多自然災害

來港僅19天就不幸死亡的布氏鯨，由帶給港人歡欣變成一片哀號，市民紛紛指摘有份出海觀鯨的人責無旁貸。東網亦就事件，向奇門遁甲風水大師雲文子查詢其玄學角度及帶給香港的啟示。她透過奇門遁甲推算現象，得出「門凶者多怪異，事情多不吉利」，顯現香港下半年運勢出現不祥預兆，會有較多自然災害出現，人為傷亡的意外而隨之發生，人類必須愛惜大自然及生物，方能脫離惡性循環。

布氏鯨突然死亡事件並不尋常，雲文子以奇門遁甲推算「死門」逢「擊刑」臨格局為「青龍華蓋，門吉可招福臨門，門凶者多怪異，事情多不吉利。」「死門」為門凶，本屬坤卦，坤為大地之母，地球，大自然，而鯨魚是地球上最大的動物，鯨魚代表母性，是哺乳類動物，如此罕見死於人為意外，反肚浮於地面，顯現香港下半年運勢出現不祥預兆，會有較多自然災害出現，人為傷亡的意外而隨之發生。

若要化解此凶兆，雲文子稱，人類必需愛惜大自然景物，地球生物，脫離惡性循環，年底前運勢會有好轉。另一方面，鯨魚也有自由勇往直前的意味，代表香港整體運勢發展也能減少外來的掣肘，有穩定向前的機會。