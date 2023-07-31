國泰再捲歧視風波　內地旅客投訴空姐全程講粵語

繼今年5月的「毛氈事件」後，國泰航空再捲歧視風波。有內地旅客今日(31日)在社交平台投訴，指在香港乘搭飛往日本東京的國泰航班期間，一名女性機艙服務員(空姐)在整個航程一直用「粵語(廣東話)」與乘客對話，儘管事主表明不懂粵語，該空姐仍堅持用粵語問話，更投訴她對不懂粵語的乘客「明顯露出不耐煩的樣子」。國泰航空則回應指，目前尚未收到與之有關的反饋。

該名旅客在微博發文投訴，指自己乘搭國泰航空cx504班機前往日本，期間該名專服務A、B、C座位的空姐，「全程粵語說話，就算我(旅客)表明我聽不懂粵語，(空姐)也堅持說粵語」。當對方用粵語問他跟甚麼飲料時，「我(旅客)字正腔圓的說：『可樂』。女乘務員用粵語說說了幾句，我聽不懂，然後她拿起可樂說Coke」。旅客聽後更質疑，「我不相信現在還有人聽不懂可樂？非要Coke一下？」。

旅客在貼文又批評，空姐對其很明顯露出不耐煩的樣子，但是「旁邊坐的香港人，那個笑容天差地別」，暗指其差別對待。相反，自日本出發至香港的航班上則有日本、卡塔爾、中國共3個國籍的服務員在場，當仍是共同運輸的航班，服務員還會「演一演」；但從香港出發的航班「都是自己人演都不演了」，更揚言自己不會再乘搭國泰航空。

針對今次事件，內地傳媒向國泰航空本詢，後者客服回應表示尚未收到與之有關的反饋，目前正在確認；另提到公司已作出相應舉措來提高服務質量，如有有關方面的意見，建議登錄官網填寫投訴單，方便後續跟進處理。