翹英教育突結業　當局及消委會接282宗舉報涉249萬元

開辦近27年的翹英教育(Brilliant Education)日前無預警下突然全線結業，旗下5間補習中心即時關閉，超過500個家長及學生受影響要求校方盡早退款。港府今日(31日)回應查詢時表示高度關注事件，並已採取適切行動。截至今日傍晚6時，海關及消委會就有關事件分別接獲219宗及63宗舉報，涉及金額約為183萬及66萬港元。海關已安排專責隊伍跟進個案，並會循有否違反《商品說明條例》方向作調查。

政府指，教育局確認有關學校位於九龍城區的中心，並沒有按《教育條例》註冊。至於另外5間位於港島東區中心，則已按條例註冊為提供非正規課程的私立學校(「非正規私校」)。對該校九龍城中心違反相關條例，教育局將嚴肅處理。

海關在收到舉報後已即時安排專責隊伍跟進，聯絡所有舉報人查詢每宗個案的詳情，並嘗試聯絡翹英教育的負責人及員工，同時會循是否涉及《商品說明條例》下第13I條「不當地接受付款」的方向作出調查，包括有關商戶在宣布停業之前的營運狀況。海關會考慮個別事件的實際情況及相關證據，以判斷該個案是否有牴觸條例，並會果斷採取執法行動。

至於消費者委員會則稱，若以信用卡支付費用，可嘗試要求信用卡發卡公司，代為向商戶銀行申請退回尚未使用的預繳款項，但能否成功討回款項，視乎多種因素，例如簽帳日期及是否以信用卡分期付款方式支付費用等。另一方面，如商戶已委任清盤人，消費者可向清盤人登記成為債權人。