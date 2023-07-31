打鼓嶺私家車疑路邊違泊　司機阿叔遭指罵怒咬巴士迷手指

打鼓嶺有阿叔大戰巴士迷！網上今日(31日)流傳一段影片，只見松園下巴士站附近，一群十數名疑似巴士迷正在路邊等候目標巴士經過，惟一輛黑色私家車停泊該路段，巴士迷們其後與一名阿叔發生爭執，期間阿叔更一口咬向一名巴士迷的右手食指，但阿叔口部卻出現血漬，駐守邊境的執法人員隨後到場處理。

執法部門表示今晚9時57分接報，指打鼓嶺蓮麻坑路近松園下巴士總站，有兩名男子打鬥。經初步調查，以涉嫌在公眾地方打交拘捕兩人，他們分別報稱嘴及手部受傷，其後由救護車送北區醫院檢查。

根據社交平台Facebook群組「巴士迷俱樂部」流傳的片段所示，身穿黑白間條衫的阿叔初時正右手持電話，未知是否正在報案，左手搭在踏上石壆的左腳上；在場則有一批巴士迷指阿叔違例泊車，並舉起電話錄片。

其後阿叔女伴疑正與巴士迷理論期間，阿叔上前推開眾人引起在場巴士迷指罵，當中一人更以手指指向阿叔面門，此時阿叔怒火中燒，加上被人指着口鼻，於是順勢一口咬向面前右手食指，被咬男子立即收回右手並推開阿叔，雙方情緒激動，而阿叔則疑整理口腔後，發現下唇出現血漬，而被咬巴士迷則大叫「我冇掂佢啊」，另有在場人士則表示會報案。