香港建築師學會吉隆坡舉辦建築巡迴展　介紹本港建築發展史

由香港建築師學會雙年展基金會主辦的「建築巡迴展」將先後在3個城市舉行，展覽首站設於馬來西亞吉隆坡著名古蹟建築Rumah Tangsi，場內有多項互動裝置呈現本港建築發展史，展期至本月7日。該展覽將於明年首季於本港設回應展。

「建築巡迴展」由3位策展人共同策展，分別是朱海山建築師、張凱科建築師及陳正芹。首站吉隆坡展覽將展出16組由香港建築師及不同專業團體創作的展品，為回應主題「美美與共，和而不同」，策展團隊把展品配對然後在不同展區中展示，以突出對比鮮明的展覽體驗。展覽設有特製互動式展示裝置，讓觀眾可隨意於各個展品中穿梭，使不同主題的作品能進一步互相呼應。

策展團隊以「中間元素」為題貫穿整個展覽，邀請了不同年齡層的參展者，以香港建築師的視野分享建築與城市空間的連繫，分別以元宇宙科技、多媒體播放、互動裝置、視覺創意等不同形式的展品，探討香港與眾不同的建築文化和獨特的城市形態。該展覽首站於吉隆坡完結後，將於今年10月移師至內地南京舉行，並於2024年第一季於香港舉行回應展。