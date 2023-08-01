曾建議政府設禁船區保護遭拒　保育團體料鯨魚遇人為傷害致死

西貢牛尾洲對水域昨晨(7月31日)鯨魚屍體漂浮，相信是早前出沒於西貢水域的布氏鯨，鯨魚屍體已打撈，待解剖驗屍以確定死因。海豚保育學會會長鄭家泰今日(8月1日)在電台節目表示，大多野生鯨魚不適應近岸水域，若進入本港水域，基本上等同生命在倒數，但政府部門在處理上相當被動，反應快一點方能幫助鯨魚存活。

他指出，在發現鯨魚沒在西貢水域初期，當局便應勸諭市民不要圍觀，另外，學會曾向漁護署建議設立禁船區，但署方很快便拒絕，他稱，深圳政府在2021年曾就一條擱淺的布氏鯨設立禁船區，質疑港府爲何做不到。今次發現的鯨魚屍體仍新鮮，有多個大傷口，相信鯨魚遇到突如其來的危險，致身體受傷害而死亡，較大機會是人為造成，不過，屍體吊運過程中或會改變傷口形狀，因此其真正死因仍有待驗屍報告。

海洋公園動物及保育部總館長黃永康今日亦在電台節目稱，鯨魚體長逾8米，初步相信屬未成年雄性布氏鯨，背鰭位置傷口屬於新傷口，由船隻撞擊造成的可能性較大。他續稱，團隊將盡快採集鯨魚新鮮内臟及血液樣本作進一步化驗，以了解鯨魚死前的健康狀況及死因，由於鯨魚體型龐大，料解剖工作須持續數天。另外，他又指，就今次事件，社會應進行深度討論，現時觀鯨豚守則仍屬自願性質，當局應該設立清晰法規，例如列明船隻進入離鯨豚100米水域應停船等等，以免再有同類事件發生。