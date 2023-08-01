解剖工作進行中　鯨屍中間位置凹陷露出內部結構

西貢牛尾洲對開水域昨晨(7月31日)有鯨魚屍體飄浮，相信是早前出沒於西貢水域的布氏鯨，鯨魚屍體昨日傍晚已被撈起，暫放於萬宜水庫西壩附近岸上，鯨魚體長逾8米，初步相信屬未成年雄性布氏鯨。負責解剖的海洋公園表示，鯨魚體形龐大，預計解剖要持續數日，鯨魚背鰭位置傷口屬於新傷口，由船隻撞擊造成的可能性較大。

東網記者今早約11時到達解剖場地，現場支起帳篷，有數名工作人員身穿保護衣，而整個鯨魚屍體放置於綠色帆布上。鯨魚的尾部較為清晰可辨認，而頭部則較為模糊，屍體中間位置凹陷，不見皮膚，露出內部的肉有的較為鮮色，亦有部分深色，似開始潰爛。記者亦見有工作人員從現場帶走數袋，相信是把所提取的鯨魚內臟及血液樣本，送往實驗室化驗，以進一步了解鯨魚死前的健康情況。

海洋公園動物及保育部總館長黃永康今日亦在電台節目稱，團隊將盡快採集鯨魚新鮮内臟及血液樣本作進一步化驗，以了解鯨魚死前的健康狀況及死因。另外，他又指，就今次事件，社會應進行深度討論，現時觀鯨豚守則仍屬自願性質，當局應該設立清晰法規，例如列明船隻進入離鯨豚100米水域應停船等等，以免再有同類事件發生。